زعمت الصين تنظيمها الألعاب الأولمبية الأكثر صداقة للبيئة.. لماذا بنت إذًا مركزًا للتزلج وسط محمية طبيعية؟

2022/01/29 | 22:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الصين منحدرات التزلج المنجزة حديثًا لاستقبال المبارايات الأولمبية الشتوية، بأنّها مثال على التزامها بأن تكون ألعاب بكين الأكثر إخضرارًا ونظافة في التاريخ..لكن ثمة مشكلة وحيدة هي أنّ هذا المنتجع بُني وسط محميّة طبيعية.

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