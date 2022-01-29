خلية الإعلام الأمني: مقتل الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادثة العظيم

2022/01/29 | 23:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادثة العظيم.وذكرت في بيان انه “بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين.تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع […]

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