الكشف عن حقيقة تعرض مطار أربيل لهجوم

2022/01/29 | 23:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل نفى مدير مطار أربيل الدولي، احمد هوشيار، تعرض المطار لهجوم.وقال هوشيار للوكالة الرسمية، أنه ينفي تعرض مطار أربيل الى هجوم مساء اليوم، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار واخذ الاخبار من الجهات المختصة ذات العلاقة.

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