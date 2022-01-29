خلية الإعلام الأمني: مقتل الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بضربة جوية

2022/01/29 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل الخلية الارهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بمحافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين، تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي".وأضافت، أن " خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية باشرت بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل ٩ عناصر إرهابية"، مؤكدة أنه "مازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم".وتابعت: انه "لم ولن تنام عيون رجال العراق الأبطال إلا بعد أن تجعل أرض هذا البلد مقبرة لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن، وسنزف بشرى لاحقة عن عملية أمنية أخرى تسر قلوب العراقيين".

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