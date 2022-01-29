مقتل المفرزة المسؤولة عن حادثة العظيم في العراق - عاجل

2022/01/29 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل المفرزة المسؤولة عن حادثة العظيم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم قتل المفرزة المسؤولة عن حادثة العظيم والمكونة من 9 عناصر".

وفي وقت سابق، هجمت مفرزة من عناصر داعش على نقطة أمنية للجيش العراقي وقتلو 11 منتسبا من بينهم ضابط.

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