إدارة الشرطة تبرم عقداً مع مهاجم نيجيري

2022/01/29 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أبرمت الهيئةُ الإداريّة لنادي الشرطةِ عقداً مع لاعبٍ نيجيري لتدعيمِ صفوفِ فريقها بكرةِ القدم متصدر الدوري في مرحلتهِ الأولى.وبمُوجبِ العقد، فإن اللاعب النيجيري (جودين شاكا) الذي كان ينشطُ في الدوريّ الأوزبكي والبالغ من العمرِ (٢٥) عاماً أصبح لاعباً شرطاوياً، وتم تسجيلهُ في القائمةِ الرئيسيّة للفريقِ لدى الاتحادِ الدولي.يشارُ إلى ان اللاعب (شاكا) لعبَ في المرحلةِ الثانية مع فريقِ ماشا المبارك في الدوريّ الأوزبكي.ومن المؤمل ان يلتحق اللاعب بصفوف الفريق بعد اكتمال اجراءات استحصال التاشيرة الى العراق./انتهى

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