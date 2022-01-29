الأمن العراقي: مقتل 9 دواعش بغارة جوية شمال بغداد

2022/01/29 | 23:10 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر العربية نقلا عن الأمن العراقي، مساء السبت، بمقتل 9 عناصر من داعش في غارة جوية شمال بغداد.

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