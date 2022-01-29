شاهد لحظة قتل 9 إرهابيين مسؤولين عن هجوم العظيم

2022/01/29 | 23:13 - المصدر: قناة التغيير

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لحظة تصفية 9 من منفذي هجوم العظيم بثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات إف 16 العراقية#قناة_التغيير_الفضائية #العراق pic.twitter.com/5E0Mi2c2Vb

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) January 29, 2022

خلية الإعلام الأمني في بيانٍ لها:==============“بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين.تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي، حيث باشرت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل ٩ عناصر إرهابية، ومازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.لم ولن تنام عيون رجال العراق الأبطال إلا بعد أن تجعل أرض هذا البلد مقبرة لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن، وسنزف بشرى لاحقة عن عملية أمنية أخرى تسر قلوب العراقيين.حمى الله العراق وشعبه..



والنصر لكم يافرسان قواتنا الأمنية.



”=============٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٢

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