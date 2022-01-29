2022/01/29 | 23:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tOjoPQKOxtI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيرة الذاتية لمرشح الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق هوشيار زيباري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيرة الذاتية لمرشح الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق هوشيار زيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).