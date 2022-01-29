2022/01/29 | 23:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eHK2vRGXoy0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربة جوية عراقية تسفر عن مقتل المفرزة المسؤولة عن جريمة العظيم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضربة جوية عراقية تسفر عن مقتل المفرزة المسؤولة عن جريمة العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).