نائب عن القانون ينفي انضمامه لكتلة سياسية اخرى

2022/01/29 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون، جواد عويز الغزالي، اليوم السبت، انضمامه لكتلة سياسية اخرى وقال الغزالي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي انباء عن انضمامنا إلى كتلة سياسية غير ائتلاف دولة القانون التي ننتمي لها و هي اخبار عارية عن الصحة”.واضاف “نحن ملتزمون بعملنا مع […]

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