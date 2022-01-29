الإعلام الأمني تؤكد مقتل المسؤولين عن 'حادثة العظيم'

2022/01/29 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن مقتل المفرزة المسؤولة عن قتل سرية الجيش العراقي في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين، تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي".

وأضافت أن "خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية باشرت بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر إرهابية، وما زال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم".

وأعلن جهاز الامن الوطني، السبت، عن مقتل تسعة عناصر من "داعش" في العظيم بمحافظة ديالى.

وقال الجهاز في بيان إنه قام بـ"عملية نوعية مع العمليات المشتركة بضربات جوية في حاوي العظيم وتم قتل المفرزة المسؤولة عن قتل سرية الجيش العراقي في حاوي العظيم ومكونة من ٩ عناصر من التنظيم".وقبل أيام، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط، اثر تعرض "داعشي" في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

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