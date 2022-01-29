2022/01/29 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يضبط كدس عتاد لداعش يضم 32 صاروخا في الانبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يضبط كدس عتاد لداعش يضم 32 صاروخا في الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يضبط كدس عتاد لداعش يضم 32 صاروخا في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).