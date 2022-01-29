مجهولون يهاجمون منزل ضابط بمكافحة ارهاب الاتحاد الوطني الكردستاني

2022/01/29 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/هاجم مسلحون مجهولون منزل ضابط يعمل في مكافحة ارهاب السليمانية شرق كركوك .وقال مصدر امني ان مسلحين مجهولين ، يستقلون عجلة نوع هونداي توكسان أبيض اللون مجهولة اللوحات اطلقوا نار اسلحتهم الرشاشة على دار العقيد دلير غازي عبيد /سكنه كركوك حي الحرية/ يعمل في مكافحة ارهاب كردستان التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مما أدى إلى اضرار مادية في الباب والشباك والجدار الخارجي للمنزل./انتهى

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