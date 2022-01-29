متنبئ جوي يتوقع أسبوعا غير مستقر جويا تشهدهُ بعض مدن البلاد ونهايته امطار

2022/01/29 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / توقع المتنبئ الجوي صادق عطية اسبوعا غير مستقر جويا تشهدهُ بعض مدن البلاد ونهايته، ارتفاع بدرجات الحرارة ثم امطار ثم انخفاضها.وذكر عطية " لليلة ونهار السبت تتأثر مدن شمال البلاد والانبار وصلاح الدين وديالى بحالة جوية ممطرة في اماكن متفرقة وهطول خفيف على فترات والاجواء غائمة جزئيا في اغلب المدن.بسبب اندفاع هواء بارد في الطبقات العليا من الجو مصحوبا بمنخفض سطحي .مشيرا الى استمرار فرص هطول الثلوج الخفيفة على مرتفعات اربيل والسليمانية.واضاف " اما يومي الاثنين والثلاثاء فالفرص مهيئة لهطول زخات من الامطار الرعدية تشمل مدن الجنوب والفرات الاوسط وايضا العاصمة بغداد والانبار وديالى وواسط.والغزارة واردة في بعض الاماكن تستوجب الحذر .وبين عطية ستكون الرياح غير مستقرة على اتجاه محدد طوال الاسبوع./ انتهى

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