بضربات جوية.. مقتل المفرزة المسؤولة عن

2022/01/29 | 23:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن

مقتل المفرزة المسؤولة عن قتل سرية

الجيش العراقي في حاوي العظيم بمحافظة

ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد أن تعهدت

قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا

الأبطال ف

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