روسيا نقلت إمدادات الدم إلى حدود أوكرانيا.. مسؤول أمريكي يتحدث عن مؤشرات خطط الغزو

2022/01/29 | 23:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت الولايات المتحدة مؤشرات على أن روسيا وضعت إمدادات الدم بالقرب من حدود أوكرانيا، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير بوزارة الدفاع، كجزء من تكديسها لإمدادات الطبية والقوات والمعدات العسكرية بالمنطقة التي قال مسؤولون أمريكيون إنها قد تشير لخطط غزو.

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