بسرية وغموض.. قاآني يلتقي بمسعود بارزاني في اربيل

2022/01/29 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن زيارة قائد فيلق القدس الايراني، اسماعيل قاآني، الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “قاآني وصل اربيل والتقى بالخفاء وبعيدا عن الاعلام، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني”.واشار الى ان “قاآني توجه مباشرة من مدينة سامراء الى محافظة اربيل ”، موضحا […]

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قاآني يلتقي بمسعود بارزاني في اربيل أولاً على ايرث نيوز.

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