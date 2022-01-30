بوركينا فاسو تقصي تونس وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

2022/01/30 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعودع منتخب تونس منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، بعد خسارته على يد نظيره بوركينا فاسو بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن مباريات الدور ربع النهائي.ويدين منتخب بوركينا فاسو بهذا الفوز الغالي، إلى لاعبه دانجو واتارا، الذي سدد هدف اللقاء الوحيد قبل دقيقة منه نهاية زمن الشوط الأول.وصعدت خيول بوركينا فاسو إلى الدور نصف النهائي، لتضرب موعدا مع الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية، التي تقام مساء غدٍ الأحد.

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