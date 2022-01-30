امتداد تكشف عن حملة ضدها: جهات توهم ناخبينا بتصويتنا لـ”قاتلي” الشعب

2022/01/30 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتداد تكشف عن حملة ضدها: جهات توهم ناخبينا بتصويتنا لقاتلي الشعب

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