رئيس أركان الجيش يصدر بياناً بعد الإطاحة بمنفذي مجزرة العظيم

2022/01/30 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبدالأمير رشيد يارالله، السبت، بعد عملية أطاحت بـ9 من منفذي مجزرة العظيم.

وقال يارالله في بيان، "اتقدم بالشكر والامتنان لأبطال القوة الجوية وبالأخص الطيارين الأبطال لطائرات F16 الذين تمكنوا من دك معاقل الإرهاب وأخذ ثأر الشهداء الأبطال في منطقة حاوي العظيم من خلال الضربات الدقيقة والموجعة التي نفذوها هذا اليوم ضد أوكار إرهابيي داعش".





وأضاف، "نؤكد لكل أبناء شعبنا الأبي أن قواتكم المسلحة المتمثلة بالجيش العراقي بكل صنوفه وتشكيلاته وباقي القوات الأمنية، مستمرون في مطاردة فلول الإرهاب حتى كسر شوكته ودك معاقله ومخابئه لكي لا يكون له موطئ قدم في أرض الرافدين".





ونفذت طائرات الـ F16 العراقية، في وقت سابق، ثلاث ضربات، استهدفت فيها المجموعة التي نفذت الهجوم على سرية من الجيش العراقي في حاوي العظيم بديالى.

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