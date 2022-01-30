بيان لوزير الدفاع بعد الضربة الجوية في حاوي العظيم

2022/01/30 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، السبت، أن الجيش العراقي قادر على افشال جميع المخططات.وقال سعدون في بيان، أنه "قبل دقائق من الآن قامت قواتكم المسلحة البطلة متمثلة بقيادة القوة الجوية وأبطال العمليات المشتركة باستهداف تجمع للإرهابيين الدواعش الأنجاس في حاوي العظيم وقتلت بضربة جوية (9) من الدواعش الذين نفذوا قبل أيام عملية إرهابية ضد أبنائنا في القوات المسلحة في ديالى أدت الى استشهاد (11) منتسباً".وتابع: "اليوم نقتل الإرهابيين ونقول لهمً ان جيش العراق قادر على افشال جميع المخططات."وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل الخلية الارهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بمحافظة ديالى بثلاث ضربات جوية لطائرات F_16 العراقية.

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