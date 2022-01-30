الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش شمال بغداد

2022/01/30 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ صدت قوات اللواء الثاني عشر بالحشد الشعبي تعرضا لداعش على نقاطه في قضاء الطارمية شمال بغداد فيما قامت مدفعية الحشد بقصف اماكن اطلاق النار على مواقع الحشد ./انتهى9

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