مبادرة سعودية تسمح بالإفراج عن السجناء مقابل مبالغ مالية

2022/01/30 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات السعودية، أن "مبادرة إعفاء" التي تسمح للمساجين دفع مبالغ مقابل محكوميتهم، ما تزال غير نهائية وتحت الدراسة.

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