2022/01/30 | 00:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر يكشف عن مقتل 3 لبنانيين ضمن الخلية الإرهابية المتورطة بمجزرة العظيم

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