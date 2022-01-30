2022/01/30 | 00:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن اعتقال

تاجر مخدرات بحوزته 20 ألف "حبة مخدرة" في

محافظة الأنبار.

وقالت قيادة عمليات الانبار للحشد في

بيان، إنه "بتعاون مشترك وفق معلومات

استخبارية دقيقة تمكنت قوة مشتركة م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثاني عملية خلال يومين .. الحشد يعتقل تاجر مخدرات بحوزته 20 ألف "حبة" في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثاني عملية خلال يومين .. الحشد يعتقل تاجر مخدرات بحوزته 20 ألف "حبة" في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).