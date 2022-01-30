'حاوي العظيم'.. تأكيد مقتل ثلاثة لبنانيين أثناء قتالهم في العراق

2022/01/30 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

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مقتل ثلاثة لبنانيين أثناء قتالهم في العراق بالضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم

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