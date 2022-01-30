اللواء رسول: استهداف الخلية الارهابية بالعظيم رسالة قوية من القوات المسلحة

2022/01/30 | 00:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان استهداف الخلية الارهابية المسؤولة عن حادثة حاوي العظيم بديالى تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة، فيما اشار الى انها رسالة قوية من القوات المسلحة بانهم على استعداد لحماية العراقيين.وقال اللواء رسول للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "معلومات استخبارية دقيقة تمت خلالها متابعة الخلية الارهابية الجبانة المسؤولة عن حادثة العظيم بديالى تمت على اثرها قتل 9 إرهابيين بضربات جوية لطائرات اف – 16 العراقية"، لافتا الى ان "عملية الاستهداف كانت رسالة قوية من القوات المسلحة والجيش العراقي بانهم على استعداد تام لحماية العراقيين وملاحقة الارهابيين".وأضاف، "سيكون لدى القوات الامنية جولات وصولات اخرى لدك فلول الإرهابيين".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل الخلية الارهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بمحافظة ديالى بثلاث ضربات جوية لطائرات F_16 العراقية.

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