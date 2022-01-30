مقتل 3 لبنانيين أثناء قتالهم بالعراق بالضربة الجوية في حاوي العظيم

2022/01/30 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد، بمقتل 3 لبنانيين اثناء قتالهم بالعراق في الضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم في محافظة ديالى.وقال المصدر، أن" 3 لبنانيين قتلوا أثناء قتالهم الى جانب احدى التنظيمات الارهابية في العراق خلال الضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم بمحافظة ديالى".وأضاف، أن "الارهابيين الثلاثة هم من وادي النحلة شمال لبنان، وهم عمر سيف ، بكر سيف ، وانس سيف الملقب بالجزار".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل الخلية الارهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بمحافظة ديالى بثلاث ضربات جوية لطائرات F_16 العراقية.

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