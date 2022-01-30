الحشد الشعبي يحبط محاولة لعناصر

2022/01/30 | 00:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ احبطت قوة من الحشد الشعبي محاولة لتنظيم "داعش" الارهابي التسلل لقضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان للحشد الشعبي :" ان قوة من اللواء ١٢ في الحشد ، احبطت محاولة لعناصر "داعش" استغلال البساتين الكثيفة للتسلل الى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة في قضاء الطارمية".واضاف :" ان الحشد الشعبي عزز انتشاره بالمنطقة مدعوما بغطاء جوي من طيران الجيش ، لافشال محاولة التسلل وتأمين المنطقة بشكل كامل"./انتهى9

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