كأس أمم إفريقيا: بوركينا فاسو تطيح بتونس من ربع النهائي

2022/01/30 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضربت بوركينا فاسو التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مسجل هدف الفوز في الدقيقة 83، موعدا في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي مع السنغال الوصيفة أو غينيا الاستوائية اللتين تلتقيان الأحد في ياوندي.

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