مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون نحو 90 مليوناً شرقي بغداد

2022/01/30 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بقيام مسلحين باقتحام منزل وسرقة نحو 90 مليون دينار بعد طعن امرأة بداخله شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اقتحام منزل امرأة كبيرة بالسن وقاموا بسرقة مبلغ قدره 87 مليون ونصف المليون دينار ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "المسلحين قاموا بطعن صاحبة المنزل بالسكين ما اسفر عن اصابتها بجروح مختلفة ولاذوا بالفرار".

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