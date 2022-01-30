'العظيم'.. مقتل ثلاثة لبنانيين في الضربة التي استهدفت 'داعش'

2022/01/30 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل ثلاثة لبنانيين في الضربة الجوية التي استهدفت عناصر "داعش" في العظيم بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة لبنانيين تم التأكد من قتلهم أثناء قتالهم في العراق بالضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، عن مقتل المفرزة المسؤولة عن قتل سرية الجيش العراقي في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وقبل أيام، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط، اثر تعرض "داعشي" في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

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