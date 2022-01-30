السجن 22 عاما لمصريَيْن قتلا عاملة جنس في فرنسا

2022/01/30 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتجاوزت الأحكام التي صدرت بعد أكثر من تسع ساعات من المداولات، مطالبَ الادّعاء، الخميس، بإنزال عقوبة السجن 20 عاما بحق محمود قادري و15 عاما بحق كريم إبراهيم.

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