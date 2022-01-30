كتاب صُنِع في الجحيم(5) - ناصر بن رجب

2022/01/30 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل الثالثرسفيّيس [Rasphaïs]في القرون الوسطى، كان جزء من سور آمستردام الخارجي تُحيط به قناة، أُطلِق عليها اسم "سينغل" [Singel]، أي الحزام، كانت عبارة على خندق عريض يحمي المدينة من الغرب، والجنوب والشّرق.



في أواسط القرن السّابع عشر، أهّلت البلديّة مناطق المستنقعات المحيطة بالمدينة حتّى يمكن لها توطين سكّان ما انفكّ عددهم يتزايد باستمر ......





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