يوميات دنماركية 200+88 - حكمة اقبال

2022/01/30 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- إلغاء الإجراءات:أعلنت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي بمشاركة وزير الصحة ومسؤولون آخرين، الغاء اعتبار وباء كورونا كونه وباء مجتمعي يستلزم إجراءات خاصة لحماية المواطنين، من يوم الثلاثاء القادم الأول من شهر شباط، وبناء على ذلك سيتم رفع كل الإجراءات المتخذة وآخرها عدم الحاجة الى إرتداء الكمامة وضرورة ابراز كارت التلقيح في المطاعم والمقاهي وكذلك فتح النوادي والملاهي الليلية.



وقا ......





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