الأمن الوطني يكشف عن تفاصيل جديدة لعملية قتل المفرزة الإرهابية المسؤولة عن حادثة العظيم

2022/01/30 | 01:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشف جهاز الأمن الوطني، عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل المفرزة الإرهابية المسؤولة عن حادثة العظيم.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف من رئيس الجهاز كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى جهودها الاستخبارية وسخرت مصادرها الميدانية وتمكنت بعد مقاطعة المعلومات من تحديد مكان تواجد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم، وهم مجموعة من تسعة أشخاص يرتدون الأحزمة الناسفة وينتمون إلى ما يسمى قاطع ديالى ويعملون كمفارز أمنية تنفذ هجماتها ضد القوات الأمنية والمواطنين في محافظتي ديالى وصلاح الدين". وأضاف، أنه " جرى التنسيق مع قيادتي العمليات المشتركة والقوة الجوية الذي أسفر عن توجيه ثلاث ضربات جوية أدت إلى قتلهم جميعاً." وجدد جهاز الأمن الوطني العهد للعراقيين كافة بالمضي قدماً في القضاء على الزمر الإرهابية والخلايا النائمة التي تعكر صفو الامن في البلاد.وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل الخلية الارهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بمحافظة ديالى بثلاث ضربات جوية لطائرات F_16 العراقية.

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