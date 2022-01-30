2022/01/30 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني رسالة مفتوحة من قسم العلاقات الأممية للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني بشأن القرار المقترح من قبل الحزب الشيوعي الإسبانيتحتدم في اﻷ-;-يام اﻷ-;-خيرة المواجهة القائمة بين الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي مع روسيا.



حيث تترافق تحركات القوات العسكرية الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة الممتدة من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، مع قيام مفاوضات بين هذه القوى.يتابع الحزب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن مواجهة الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي مع روسيا - الحزب الشيوعي اليوناني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن مواجهة الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي مع روسيا - الحزب الشيوعي اليوناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).