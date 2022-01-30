 مقتل تسعة “إرهابيين” في ضربات جوية انتقامية لضحايا الجيش العراقي في حاوي العظيم

2022/01/30 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – اسفرت ضربات جوية للجيش العراقي السبت عن مقتل تسعة “إرهابيين” ضالعين في هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية وأدى الى مقتل أحد عشر جنديا في محافظة ديالى قبل أسبوع، وفق ما اعلنت قوات الأمن العراقية.واستهدف الهجوم الليلي في 21 كانون الثاني/يناير والذي تبناه التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق تلغرام، […]

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