لندن ستقترح على الناتو

2022/01/30 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، أن بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عملية انتشار عسكري "كبيرة"، ردا على تصاعد "العداء الروسي" تجاه أوكرانيا.

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