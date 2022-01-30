اعادة انتخاب ماتاريلا رئيساً لإيطاليا

2022/01/30 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا في روما في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © المكتب الإعلامي في كويرينالي/ا ف ب/ارشيف صورة موزّعة روما (أ ف ب) – أعيد السبت انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسًا لإيطاليا، وهو رمز ضمانة الاستقرار في البلاد، بعد ماراثون برلماني عكَسَ الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة.وكان ماتاريلا (80 عامًا) […]

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