بريطانيا تخطط لنقل قوات وأسلحة دفاعية إلى أوروبا

2022/01/30 | 03:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تدرس على خلفية الوضع في أوكرانيا إلى إمكانية مضاعفة عدد وحداتها العسكرية في إستونيا، فضلا عن نقل أسلحة دفاعية.وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن "رئيس الوزراء يدرس أكبر قدر ممكن من المساعدة للناتو، فضلا عن زج القوات المسلحة البريطانية للدفاع عن الحلفاء".وأضاف البيان، أن "المملكة المتحدة تدرس لحماية الحلفاء في الناتو، إمكانية مضاعفة عدد قواتها وإرسال أسلحة دفاعية إلى إستونيا من بينها طائرات وسفن حربية وخبراء عسكريين".

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