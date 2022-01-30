كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد

2022/01/30 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشماليّة، الأحد، "مقذوفًا غير محدّد" في البحر الشرقي المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، على ما نقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي.

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