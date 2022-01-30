مارسيل جبّور لـ {الصباح}: شاركت الفنانة نضال الأشقر بمسرحية {صخرة انطانيوس}

2022/01/30 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلة لبنانية كوميدية أبدعت بين المسرح والدراما التلفزيونية، من أشهر مسرحياتها «صخرة طانيوس» و«جبران خليل جبران» وفي التلفزيون كان دورها بشخصية «مدام سكاكيني» في مسلسل «حبيب ميرا»، ومسلسل «مش أنا» لكارين رزق الله بدور وديعة الطباخة وغيرها عشرات الأعمال المميزة الأخرى.جريدة " الصباح" اتصلت بالفنانة مارسيل جبّور عن جديدها الفني وبعض اعمالها في سياق اللقاء التالي:

*ما جديدكِ الفني لموسم شهر رمضان المقبل؟

- في شهر رمضان حتى الىن لا توجد أعمال، حيث جائحة (كوفيد- 19) جعلت الكثير من المنتجين يحجبون عن العمل، ولكنْ لدي عمل سينمائي سيعرض قريبا في صالات السينما يحمل عنوان "ضيوف شرف"، بطولة الفنان المصري محمد عطية وستيفاني عطا الله و"جوزيف زيتوني، فؤاد يمين، سيرينا الشامي"، والعمل من تأليف وإخراج سامي كوجان ، ودوري جميل ومهضوم كثير سيعجب الناس.

* *هل لكِ أن تحدثي جمهوركِ العراقي والعربي عن الخطوة الأولى لدخولكِ المجال الفني؟

- شغفي بالفن بدأ منذ الصغر حين كنت طالبة بالمدرسة، ولكن لم تكن هنالك امكانية لحضور المسارح أو مشاهدة السينما، فأنا كنت أعيش بقرية اسمها بحمدون وفي عام 1983 تمَّ تهجيرنا بسبب الحرب، ويشاء القدر أن اسكن بيروت واكملت الدراسة فيها وأصبح لي متاح أن أدرس التمثيل، وكان لي الحظ أن أشارك بأول عمل درامي في تلفزيون لبنان يحمل عنوان"العاصفة تهبُّ مرتين"، ومم ثم شاركت بمسرحية "صخرة انطانيوس"، التي افتتحت بها الفنانة نضال الاشقر مسرح المدينة لتتوالى مشاركاتي بعدة أعمال مدبلجة ودرامية.

* كيف ترين أصداء دوركِ في المسلسل الجميل " بردانة انا"؟

- هذا العمل أحببته جدا واعطيته من قلبي ولاقى صدى رائعا لدى الجمهور اللبناني والعربي، وكان يستحق الدور أن يعطى له مساحة اكبر في العمل والكاتبة كارين رزق الله ابدعت في كتابة العمل مثل بقية أعمالها التلفزيونية.

* ما همومكِ في الوسط الفني اليوم وبصراحة؟ ما مشكلات الفنان اللبناني؟

- الهموم الفنية كثيرة ، وأنا أشكر المنتجين والمخرجين، الذين يعملون بأصعب الظروف ولكن الاعمال قليلة والممثلون كثيرون، وأتمنى من المنتجين أن يوزعوا الادوار بين الممثلين، ليس الممثلين نفسهم نراهم بكل الأعمال، وحتى الجمهور يشتكون لنا من تكرار الوجوه نفسها ويشعرون بالملل.

*كيف تعيشين يومياتكِ في ظل جائحة (كوفيد- 19)؟

- نمتنى من الله أن ينجينا من هذه الجائحة حتى تكثر الأعمال ونخرج من دون خوف، ولكن نرتدي الكمامة اينما نذهب ونستعمل المعقمات ونكون حذرين قدر الإمكان، ويجب أن نعيش حياتنا رغم وجود هذا الوباء، فنحن مجبرون ولسنا مخيرين.

*من يعجبكِ من أداء الممثلين العراقيين؟ وهل يمكن أن نراكِ في عمل درامي لبناني -عراقي مشترك؟

- يعجبني كثيرا الفن العراقي احب سماع صوت الفنان الراحل ناظم الغزالي وايضا الفنان كاظم الساهر، وعلى صعيد التمثيل يعجبني اداء الممثلة جمانة كريم، التي شاركتنا بمسلسل (عنبر 6) وأتمنى من كل قلبي أن أزور العراق الجريح، الذي كل قلوبنا معه وأشارك بمسلسل عراقي وتحياتي لكِ سيدتي ولكل العاملين بجريدة الصباح.

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