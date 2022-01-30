العقوبات الأميركية على روسيا قد تؤثر على اقتصادات أخرى

2022/01/30 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن بحزمة عقوبات قاسية على روسيا في حال غزو أوكرانيا، والتي قد تكون مؤلمة للاقتصاد الروسي، وقد تؤثر على اقتصادات دول أخرى.

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