جنود الاحتياط في أوكرانيا يستعدون للحرب المحتملة مع روسيا

2022/01/30 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مشارف كييف يجتمع جنود احتياط في الجيش الأوكراني للتدريب استعدادا للاستدعاء في حالة اندلاع أي حرب مع روسيا.

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