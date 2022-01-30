حكومة أغلبية بلا مشروع، أفضل مِن توافقية هَشّة 

2022/01/30 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سجالات العراقيين السياسية لا نختلف على التشخيص، ولكنَّ خلافنا دائماً يكون على طرح الحلول الناجعة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.بيد أن المشاكل لا تنتهي بتشخيصها، بل تزداد حدّتها عندما يتراجع عنها أو يتنكّر لها الكثير مِن السياسيين، بدعوى أن الظروف غير ملائمة لتطبيقها في الوقت الراهن! وهنا ممكن أن تثار الكثير من علامات الاستفهام على تصريحات السياسيين الذين كانوا ينتقدون فيها التوافقات والمحاصصة والشراكة في تشكيل الحكومات، التي كانوا هم طَرَفاً فيها دائماً، ويقولون بعبارات صريحة لا تقبل التحر

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