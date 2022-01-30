رونالدو ينشر صورا عائلية ويعلق باللغة العربية عن دبي

2022/01/30 | 07:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صورا لع مع زوجته وابنائه خلال زيارة إلى دبي، معلقا باللغة العربية شاكرا دبي على حسن الاستضافة.

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