رغ صدام حسين ترد على منشور من حساب مزيف يشكر مقتدى الصدر

2022/01/30 | 07:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، على منشور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صادر من حساب ينتحل اسمها ويقدم الشكر لمقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق.

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