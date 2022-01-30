توتنهام يقترب من ثنائي اليوفي ومرابط بالأنتظار

2022/01/30 | 07:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعاقترب فريق توتنهام الانكليزي من التعاقد مع ثنائي يوفنتوس رودريجو بنتانكور وديان كولوسيفسكي، وهو ما يعني ابتعاد الدولي المغربي سفيان أمرابط عن السبيرز.وبحسب صحيفة ( لا جازيتا ديلو سبورت ) الإيطالية، فإن فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس والحالي لتوتنهام، يحاول حاليًا استقدام الثنائي لصفوف النادي اللندني.ويسعى يوفنتوس الحصول على 30 مليون يورو من بيع بنتانكور، و35 مليونا من كولوسيفسكي ، وفي حالة بيع الثنائي، سيتجه اليوفي للتعاقد مع الدولي السويسري دينيس زكريا، لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ.ويتمسك يوفنتوس يتمسك بالحصول على رقم كبير حال بيع بنتانكور، لأنه ملزم بدفع 30% من هذا المبلغ لصالخ نادي بوكا جونيورز البرازيلي ، وانخفضت هذه النسبة من 50% عندما انتقل اللاعب إلى يوفنتوس في صيف 2017، ومن المقرر أن تنخفض كل عام مع بقائه في تورينو.ويضع توتنهام أمرابط على قائمة الانتظار، بمعنى أنه يمنح الأولوية لصفقة بنتانكور، وفي حال عدم اتمامها، سيعود لمفاوضاته مع فيورنتينا من أجل النجم المغربي.المصدر/ كورة

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